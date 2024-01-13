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نقابة الفنانين السوريين تنعى غسان مكانسي

كتب:

بسمة شطا
09:07 ص | السبت 13 يناير 2024
غسان مكانسي

غسان مكانسي

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان غسان مكانسي، والذي رحل خلال الساعات المقبلة عن عمر ناهز الـ74 عاما. 

وفاة الفنان غسان مكانسي

وكتبت نقابة الفنانين السورية: «نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل القدير الفنان غسان مكانسي، لروح فقيدنا الرحمة ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان».

غسان مكانسي هو ممثل ومخرج إذاعي ومسرحي، شغل منصب مدير مسرح نقابة الفنانين السورية وأمين سر النقابة سابقا، وقدم أعمالا فنية متميزة، من بينها «البيوت أسرار،  وحي المزار، والفراري».

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بقلم بسمة شطا