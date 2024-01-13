سقوط 20 شهيدا في اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي، سواء جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، في اليوم الـ99 من الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفجر اليوم، انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، جثامين 20 شهيدا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل في حي الدرج بمدينة غزة، فيما شهد محيط مستشفى «شهداء الأقصى» وسط القطاع استهدافا مكثفا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

لليوم الثاني.. تواصل انقطاع الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة

بجانب تلك الأحداث الغاشمة، يظل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، مستمرا لليوم الثاني على التوالي، فيما وصل حجم الدمار في قطاع الاتصالات ما يزيد على 80%.

استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال «حزب الله»، إن عناصره استهدفت، أمس الجمعة، مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، مشيرا إلى مواقع «العاصي- المنارة- حدب البستان- المالكية - حانيتا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.