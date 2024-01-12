«وفا»: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر من العام الماضي 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 23 ألفا و700 فلسطيني وإصابة أكثر من 60 ألف مصاب.

وفي آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بشكل كامل، وفقا لما أعلنته شركتا «بالتل» و«أوريدو فلسطين» الفلسطينيتين، مساء اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة. وأعربت شركة «بالتل» الفلسطينية، في منشور، عن أسفها للإعلان عن انقطاع كامل لكافة الخدمات: «الخلوي - الثابت - الإنترنت» مع قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، فيما أشارت «أوريدو فلسطين»، إلى تكرر تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط القطاع.