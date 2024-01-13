عاجل.. قرار مهم من «cib» حول الشراء محليا من المواقع الدولية

أعلن البنك التجاري الدولي cib عن تخفيض حدود الشراء الدولي من داخل مصر إلى 2000 جنيه شهريًا من خلال بطاقات الائتمان، أي من يرغب في تنفيذ عمليات شراء دولية من داخل مصر عن طريق منصات التجارة العالمية أو الشراء من خلال الإنترنت يكون الحد الأقصى 2000 جنيه فقط شهريًا.

تفاصيل رسالة بنك cib

وأرسل بنك cib رسالة إلى العملاء قال فيها: «عميل cib العزيز برجاء العلم أنه تم تغيير حدود الإنفاق الدولية على بطاقات cib الائتمانية» أي خفض عمليات المشتريات الدولية من مراكز التجارة العالمية عن طريق الانترنت للأشخاص الموجودين داخل مصر.

حدود الشراء للموجودين بالخارج

كما أرسل بنك cib رسالة أخرى قال فيها: «فيما يخص موافقات حدود الإنفاق الدولية التي تم إصدارها مسبقًا للعملاء أثناء السفر للخارج ستظل كما هي دون تغيير حتى نهاية المدة المحددة»، موضحا أن حدود الإنفاق الدولية في عمليات الشراء للأشخاص الموجودين بالخارج كما هي 15 ألف جنيه شهريًا.

شروط البطاقة الائتمانية من بنك cib

- قدم صورة عن بطاقة الرقم القومي.

- قدم صورة شخصية.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمر على صدورها أكثر من 3 أشهر.

- قدم إثبات عن دخلك الشهري خلال آخر 6 ذهور مضت.

- إن كنت من أصحاب المهن الحرة قم بتقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.