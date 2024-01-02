تفاصيل استخدام بطاقة الائتمان داخل وخارج مصر من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة، أنواع مختلفة من البطاقات المصرفية، من بينهم بطاقات الائتمان للاستخدام داخل وخارج مصر، حتى يمكن للعميل دفع احتياجاته من خلالها.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك قناة السويس، نرصد أهم المعلومات عن بطاقات الائتمان إذ أنها تحتوي على أكثر من بطاقة حسب فئة العميل وهي «البطاقة الكلاسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة ماستركارد الكلاسيكية، بطاقة ماستركارد تيتانيوم، وماستركارد بلاتنيوم».

معلومات عن بطاقات الائتمان

- أقل أسعار فائدة.

- فترة سماح حتى 57 يومًا دون فوائد على المشتريات.

- سحب نقدي يصل إلى 100% من حد الائتمان الشهري الخاص بالعميل داخل وخارج مصر.

- أعلى تقنية آمنة للتسوق عبر الإنترنت «كلمة مرور بتقنية 3DS تستخدم مرة واحدة فقط» ورسوم الخدمة 8 جنيهات مصري عن كل حركة.

- يقدم البنك تنبيهات مجانية من خلال رسائل نصية.

- يمكن الدخول لصالات المطارات المختارة مجانيًا داخل مصر والشرق الأوسط.

- تقنية لا تلامسية والشريحة الذكية لضمان أعلى مستوى من الأمان.

- بطاقات مقبولة لدى جميع المدفوعات الحكومية في مصر.

- كشف حساب شهري مفصل مجانا.

- الحصول على 4 بطاقات إضافية.

شروط الحصول على بطاقات الائتمان

- المصريون والأجانب المقيمين.

- لا يقل عمر العميل عن 21 عامًا.

- بطاقة شخصية سارية للمصريين أو جواز سفر للأجانب.

- استمارة طلب بطاقة الائتمان من بنك قناة السويس.