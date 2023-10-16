10 مزايا و3 عيوب لفيزا المشتريات.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الائتمان المصرفية

كشف وليد عادل الخبير المصرفي أن فيزا المشتريات هي نوع من بطاقات الائتمان المصرفية التي تمنح حاملها القدرة على إجراء عمليات الشراء والدفع في المحلات التجارية وعبر الإنترنت وتعتبر هذه البطاقات مرتبطة بحساب مصرفي أو حد ائتماني وتكون مصدر الأموال المستخدمة للشراء هو البنك المصدر للبطاقة.

وشرح الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، المعلومات الهامة عن بطاقة المشتريات سواء المميزات والعيوب كما يلي:

مزايا بطاقة المشتريات في البنوك

سهولة الاستخدام.

يمكن استخدام فيزا المشتريات للدفع في العديد من المحلات التجارية وعبر الإنترنت بسهولة.

راحة الدفع

لا حاجة لحمل النقود الورقية حيث يمكن استخدام البطاقة للدفع الفوري، بحسب وليد.

تسجيل المعاملات

توفر البطاقة سجلًا للمعاملات يسهل تتبع الإنفاق وإدارة الميزانية الشخصية.

الأمان

تتميز فيزا المشتريات بتقنيات الأمان المتقدمة مثل رقم التحقق والرمز السري مما يحمي المستخدم من الاحتيال والاستخدام غير المصرح به.

المكافآت والعروض

قد تقدم بعض بطاقات فيزا المشتريات برامج مكافآت تتيح للمستخدم جمع نقاط أو الحصول على خصومات وعروض خاصة عند الشراء.

حد الائتمان

تحدد فيزا المشتريات حدًا للائتمان المتاح على البطاقة، وهو المبلغ الذي يمكن للمستخدم إنفاقه حيث يتم تحديد هذا الحد بناءً على تقييم الائتمان الخاص بالمستخدم ودخله وتاريخ سداد الديون السابقة.

فوائد السداد المبكر

في بعض الحالات، قد يتم تقديم فوائد للمستخدمين الذين يقومون بسداد الرصيد بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع وقد تشمل هذه الفوائد تخفيضات على الفوائد أو مكافآت إضافية.

الحماية من الاحتيال

تعتبر فيزا المشتريات آمنة نسبيًا بسبب التقنيات المتقدمة المستخدمة لحماية المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين وفي حالة الاشتباه في عملية احتيال أو استخدام غير مصرح به، يمكن للمستخدم الاتصال بشركة البطاقة لإبلاغها وحجب البطاقة، وفقا لقول الخير المصرفي.

تقارير الائتمان

تعمل فيزا المشتريات على تقديم تقارير الائتمان للمستخدمين، وذلك من خلال تزويدهم بمعلومات حول استخدام البطاقة وسداد الرصيد، يمكن أن تؤثر سجلات الائتمان الجيدة في تحسين تصنيف الائتمان الشخصي للمستخدم، مما يمكنه من الحصول على فوائد أفضل عند طلب الائتمان في المستقبل.

التأمين والضمانات الإضافية

قد توفر بعض بطاقات فيزا المشتريات تأمينًا إضافيًا على المشتريات، مثل التأمين على السفر أو حماية الشراء، موضحًا وليد أن هذه المزايا الإضافية تعزز الثقة والراحة للمستخدمين أثناء الشراء وتقدم حماية إضافية في حالة حدوث مشكلة مع المنتج أو الخدمة التي تم شرائها.

عيوب فيزا المشتريات

الديون: إذا لم يتم سداد الرصيد المستخدم في البطاقة قبل تاريخ استحقاق الدفع فقد يتم تطبيق فوائد على المبلغ المستدان به حيث يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون.

رسوم وفوائد

قد يتم فرض رسوم سنوية على البطاقة بالإضافة إلى فوائد الاستخدام في حالة عدم سداد الرصيد قبل التاريخ المحدد، بحسب وصف وليد.

إغراء الإنفاق الزائد

قد يتيح استخدام البطاقة للدفع بسهولة إمكانية الإنفاق الزائد وتجاوز الميزانية المحددة، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مالية.

وأكد وليد عادل أنه من الأمور الهامة قراءة شروط وأحكام استخدام فيزا المشتريات وفهمها جيدًا قبل الاستخدام، والتأكد من القدرة على سداد المبالغ المستدانة في المواعيد المحددة لتجنب المشاكل المالية المحتملة.