بعد وقف التحويل للخارج بالدولار.. اعرف بطاقة الائتمان المتاحة

جاء قرار البنك المركزي، بوقف التحويل بالدولار للخارج من بطاقة الخصم المباشر، داعمًا للاقتصاد المصري، بينما أبقت على بطاقة الائتمان لاستخدامها في شراء السلع من الخارج أو دفع المصروفات الدراسية بالدولار وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالسلع والأدوية.

وقف التحويلات بالدولار للخارج

وأرسلت البنوك رسالة إلى العملاء على الهواتف المحمولة، تؤكد فيها إلغاء التعامل ببطاقات الخصم المباشر والتحويلات بالدولار خارج مصر وكافة العملات الأجنبية، وأتاحت البنوك، البطاقة الائتمانية فقط للتعامل خارج مصر في عمليات الشراء فقط.

بطاقة الخصم المباشر Debit Card

وشرح الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي لـ«الوطن»، الفرق بين بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، موضحًا أنّ بطاقة الخصم المباشر تتميز بعدة نقاط وهي:

- تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة

- ترتبط بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي.

- الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير، فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب.

فوائد بطاقة الائتمان Credit card

وتابع «أبو علي»، أنّ بطاقة الائتمان Credit card، تُستخدم في عمليات الدفع والشراء والسحب النقدي عن طريق الدَين، كما تتميّز أيضًا بوجود سقف ائتماني يوضح الحد الأعلى للدين، يمكن استخدام البطاقة الائتمانية أي الخاصة بالمشتريات، في شراء البضائع ودفع الرسوم الدراسية خارج مصر بالدولار أو العملات الأجنبية.