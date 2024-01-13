«الصحة» تطلق خطا ساخنا لإنقاذ مرضى الذبحة الصدرية.. احذروا 9 أعراض

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إطلاق خط ساخن جديد رقم 16474، لتوفير الخدمات الطارئة لمرضى الذبحة الصدرية، وذلك في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، بهدف توفير الخدمات وتسهيل المهمة عليهم والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

الخط الساخن مزود بفريق طبي مدرب على أعلى مستوى

وأوضحت الوزارة أن الخط الساخن مزود بفرق مدربة على أعلى مستوى للرد السريع على المواطنين واستفساراتهم المختلفة، والرد بشكل عاجل لإنقاذ حياة المواطنين المعرضين للإصابة بالذبحة الصدرية، ودعت الوزارة للتواصل معها بشكل مباشر في حالة التعرض للإصابة.

أعراض الذبحة الصدرية كاملة

وحددت وزارة الصحة أعراض الذبحة الصدرية وجاءت على النحو التالي:

- انسداد الشريان والأنسجة المصابة في نوبة قلبية

- نوبة قلبية

- احتراق في الصدر

- الشعور بالألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الكتف أو الظهر

- دوخة

- إعياء

- غثيان

- ضيق في التنفس

- التعرق

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الاتصال بالخط الساخن، والتعامل بشكل تام مع التعلميات والنصائح المحددة، ومن ثم الذهاب الى المستشفي فورا وعدم تجاهل هذه الأعراض، تجنبا للإصابة بمضاعفات خطيرة على أجهزة الجسم.