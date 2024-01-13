«الصحة» تحدد 3 تحاليل ضرورية لـ«الحوامل».. متوفرة في جميع الوحدات بالمجان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها بشأن التحاليل الخاصة بالسيدات الحوامل خلال فترة الحمل، والتي يجب القيام بها منعا لحدوث أي مضاعفات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

التحاليل اللازمة للسيدة الحامل لمنع انتقال العدوى للجنين

وحدد التقرير الصادر عن وزارة الصحة والسكان، أنواع التحاليل على النحو التالي:

- تحليل بكتيريا الزهري

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي بي

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري

التحاليل متوافرة في هذه الوحدات الصحية مجانا

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى توافر هذه التحاليل في كل الوحدات الصحية، على مستوى الجمهورية مجانا، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن المبادرة تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من السيدات الحوامل، ضرورة المتابعة خلال فترة الحمل، لافتة إلى أن المتابعة تعمل على حماية الجنين من نقل العدوى إليه، وتعمل على خلق جيل خالٍ من الأمراض، لافتة إلى إمكانية معرفة أقرب وحدة صحية للسيدة الحامل من خلال التواصل مع الوزارة على الخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والتوجيه إلى أقرب مكان.