«الصحة الفلسطينية» تعلن بدء وصول شحنة أدوية إلى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة «يونسيف»، بقيمة مليوني دولار، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ستدخلها إلى القطاع.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أشارت الكيلة إلى استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر مصر.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس«تويتر سابقا»، استئناف «مستشفى الشفاء» الأكبر والواقع شمال قطاع غزة العمل جزئيا، عقب تضرره بشدة من العدوان الإسرائيل علىى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي 2023.

تقديم 9 آلاف و300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لـ«مستشفى الشفاء»

وتمكن فريق من الصحة العالمية وشركائها من الوصول إلى «مستشفى الشفاء» وتقديم 9 آلاف و300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لعلاج 1000 مريض من ضحايا الصدمات و100 مريض يحتاجون إلى غسيل كلى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل، مقللا في تصريحات خاصة لقناة «العربية» الإخبارية، من أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، على إسرائيل.

وفي وقت سابق، رأى رئيس العلاقات الدولية لحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية بجنوب أفريقيا، جودريتش جاردي، أن 3 دول:«الولايات المتحدة- فرنسا- بريطانيا»قد تستخدم حق النقض، المعروف باسم «الفيتو» ضد أي محاولة لتنفيذ أي حكم قضائي دولي بحق إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشار كيربي، إلى أن دعوى جنوب أفريقيا تؤدي لنتائج عكسية، وزعم منسق الاتصالات الاستراتيجية، حرص الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، في نفس الوقت على إيصال المساعدات لغزة.

كيربي: الولايات المتحدة ترفض إعادة احتلال إسرائيل لغزة

كما زعم كيربي، أن الفصائل الفلسطينية، هي التي تحركها نية ارتكاب إبادة جماعية، وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجية قائلا، إن بلاده ترفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.

وأوضح كيربي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إصلاح السلطة الفلسطينية قد يكون جزءاً كبيراً من الحل، مشيرا إلى أن الآن هو الوقت المناسب للحديث عن غزة ما بعد الحرب.

وفي رد على تصريحات عميحاي إلياهو وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على الفصائل الفلسطينية، قال رئيس «الحركة العربية للتغيير» في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن أصغر طفل بغزة أكبر منه والتاريخ سيحاكم أشكاله وسيدخل إلى «مزبلة» التاريخ من أوسع أبوابها، ووصفه بـ«الحقير»، على حد تعبيره.

الطيبي: يجب وضع وزير التراث المتطرف بحكومة نتنياهو في السجن

وأشار الطيبي، إلى أن يجب وضع الوزير المتطرف في السجن وليس فقط انتظار قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن تصريح وزير التراث في حكومة الاحتلال بحد ذاته جريمة حرب.

ميدانيا، نشرت الفصائل الفلسطينية، مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد لجيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات المساندة، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة جنوب وشرق غزة، فيما أعلن «حزب الله» العراقي في وقت سابق من اليوم، عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية،بالقرب من حديقة نهر الأردن وفي إيلات متوعدا بالمزيد.