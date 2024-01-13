«الصحة» تحذر السيدات من التعرض للتدخين السلبي.. سبب رئيسي لسرطان عنق الرحم

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين والتعرض للتدخين السلبي من أهم عوامل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وطالبت السيدات بضرورة الابتعاد عن المدخنين، والتوقف عن التدخين نهائيًا، لتجنب الإصابة بهذا المرض الخطير.

أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم

وحدددت وزارة الصحة من خلال تقرير عممته على المديريات الصحية، أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم وجاءت على النحو التالي:

- ألم فى منطقة الحوض

- ألم أسفل الظهر

- مفرزات كريهة من المهبل

- ألم خلال الطمث أو نزيف بين فترات الطمث

مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالأورام السرطانية

ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة إجراء الكشف الطبي مبكرا، للاطمئنان على الصحة العامة للجسم، لافتة الى مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالأورام السرطانية، موضحة أن الكشف والفحص بها مجانا دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية وهو موجودة داخل الوحدات الصحية، والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للجسم، لافتة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن لها، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المصادر الرسمية.