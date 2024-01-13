كاتب صحفي: مصر تقف عقبة أمام تهجير أهالي غزة والضفة الغربية (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الدور المصري تجاه دعم ومساندة القضية الفلسطينية، مستهدف بعدد كبير من الشائعات والأكاذيب.

رصد عدد كبير من الشائعات والأكاذيب خلال فترة قليلة

وأوضح جمال رائف، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، رصد عدد هائل من الشائعات والأكاذيب خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما تبرزه وسائل الإعلام المصرية من خلال النفي والتجديد لهذه الأكاذيب فيما يتعلق بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وسائل إعلام إسرائيليلة تنشر أخبارا كاذبة

وتابع، بأن هناك وسائل إعلام إسرائيليلة تنشر أخبارا كاذبة عن الدور المصري في القضية الفلسطينية، وهذا ليس بغريب.

وأضاف «رائف»، أن أحد أدوات حروب الجيل الرابع والخامس قائمة على التشتيت والتشكيك لفقدان الثقة وإحداث بلبلة، مؤكدا أن مصر هي التي تقف عقبة أمام عدم تهجير أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، وترفض مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية ومحو المحور الديموغرافي داخل الأراضي الفلسطينية.