خالد أبو بكر عن ادعاءات إسرائيل حول معبر رفح: لو سألنا أمريكا هتكدبها

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ادعاء وفد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، أن مصر هي التي تستطيع إدخال المساعدات إلى غزة عن طريق إرادة مصرية منفردة، مؤكدًا أن هذه أكاذيب وكلام غير صحيح وغير واقعي وغير منطقي.

أكاذيب إسرائيل

وشدد خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن الدولة المصرية وضعت كما كبيرا من شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح وإسرائيل كانت ترفض دخولها للقطاع وهي بالآلاف، ومئات المسؤولين لم يستطيعوا الدخول عبر المعبر للقطاع.

أبو بكر: أمريكا ستكذب إسرائيل

وأكد خالد أبو بكر أنه إذا سألنا الأمريكان والمنظمات الدولية عن هذا الكلام سيكذبون المحامي الخاص بالاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن باب المعبر مفتوح على مصراعيه وجميع منظمات الصحة العالمية شاهدة على أن مصر تفتح المعبر بصفة دائمة.

ولفت خالد أبو بكر إلى أن ما يحدث الآن أن الإخوان الإرهابية وإسرائيل ضد مصر، لإرباك الدولة المصرية، لكن إسرائيل تواصل أكاذيبها أمام محكمة العدل الدولية هربا من جريمة الإبادة الجماعية، وفلسفة الإخوان تقرر التعاون مع إسرائيل لإضعاف الثقة في النظام المصري.

وواصل: «لازم إسرائيل تقول ده مش صحيح وإلا تبقى ساذجة .. فيه مئات المسؤولين الدوليين وصلوا معبر رفح وماقدروش يعبروا والجانب بتاعنا ماحدش يقدر يلمسه».