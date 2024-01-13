«التنمية المحلية»: دورة جديدة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن دورة «السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية»، التي تعقد الأسبوع الحالي داخل مركز سقارة ويستفيد منها 25 من المديرين والعاملين بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، تُركز على تنمية مهارات استقبال وتصدير المكاتبات وطرق الفهرسة، والحفظ للوثائق والملفات، ومهارات إدارة الملفات والأرشفة الإلكترونية وتكويد الملفات، مهارات الخطابات «إعداد التقارير والمذكرات والخطابات»، وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة للكتابة باللغة العربية، والتعريف بالمهام والمسئوليات الخاصة بالمحافظين وسكرتير العموم ومراكز المدن في ضوء قانون الإدارة المحلية، ومهام الإدارات المختلفة وطرق التنسيق بينها.

وأوضحت المحافظة أن الدورة تتضمن أيضًا فن إدارة الوقت «الكتب الدورية والقرارات والفرق بين القرار والقانون واللائحة»، وكيفية التواصل باستخدام الإيميل، وطرق البحث عن الإنترنت، وآلية متابعة المشروعات في ظل تطبيق تنمية صعيد مصر ومشروعات حياة كريمة، وتختتم الدورة فعالياتها بورشة عمل عن المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين.

التواصل مع المواطنين واتخاذ القرار

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنفيذ مركز سقارة للأسبوع الثاني على التوالي دورة جديدة بشأن تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين «مكين»، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، التي يستفيد منها 28 متدرباً، مؤكداً أن الدورة تهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين ،لافتاً الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين، واتخاذ القرار، والتواصل مع الرئيس والمرؤوس، ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يٌؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف وبشكل يٌمكنهم من الإبداع وابتكار أساليب عملهم .

تحليل البيانات ومتابعة المشروعات

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الثاني من دورة تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين، تركز على تحليل البيانات ومتابعة المشروعات، وأنواع البيانات، ومٌقدمة برنامج power BI، واستعراض وشرح واجهة البرنامج، وشرح الأشكال البيانية بالبرنامج، وورشة عمل google sheet، وكيفية استخدامه، ومقدمة عن الـ power query، واستيراد كل أنواع البيانات للبرنامج، وتحويل البيانات باستخدام ال power query، ودمج والحاق الجداول، وإضافة وتقسيم الأعمدة، والتعرف علي المشكلات الفنية في البيانات وكيفية حلها، ومفهوم وأهمية الاجتماعات وأنواعها ومراحلها الأساسية وهي مرحلة ما قبل الانعقاد، أتيكيت الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال واللوجستيات وسبل تحسين نسب المشاركة، ثم مرحلة الانعقاد «دورة حياة الاجتماع»، وإدارة الحضور وأسس الحوار الفعال وطريقة Cornell للتسجيل، وإدارة الاختلافات في الاجتماع وسبل إدارة النقاش وسبل تقييم نجاح الاجتماعات.