«التنمية المحلية» تُطلق 5 دورات تدريبية للقيادات في المحليات غدا

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري، الذي ينطلق غدًا الأحد، وهو الأسبوع التدريبي 23 من الخطة التدريبية للمحليات 5 دورات تدريبية وهي دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة»، ودورة «تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير»، ودورة «الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC» بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة «السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية»، والأسبوع الثاني لدورة «تأهيل مديري مكاتب القيادات العليا بالمحافظات مكين»، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ويستفيد من تلك الدورات 157 متدربَا من جميع المحافظات.

مركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مركز تدريب سقارة يعد مركز إعداد القيادات المحلية بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين، ومشرفين ومسؤولين من الطراز الفريد المميز، خاصة مع تأهيل المركز ليٌطبق أحدث النظم في التدريب بمختلف المجالات.

وأوضح أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة لديهم، واكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات، وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها في تطوير الخدمات .

تنمية المهارات

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، ومشروع الاتحاد الأوروبي يستفيد منها 28 من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدون والأحياء، مشيرًا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بعدة مهارات وهي القيادة الفعالة، والتفاوض، والتواصل، والعمل الجماعي، وفن إدارة الوقت، بالإضافة إلى شرح التحفيز الإداري، والإدارة الحديثة، وإدارة النزاعات الإدارية، وإدارة التغيير، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل حول القيادة الفعالة وأنماط الإدارة، وحول التواصل وكيفية إدارة الوقت ومفهوم العمل الجماعي، وإدارة النزاعات الإدارية والتحفيز الإداري.

تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية، حيث سيشهد الأسبوع التدريبي الـ 23 تنفيذ دورة «تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير»، التي ينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي تنفيذًا للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن .

تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن هذه الدورة تتضمن عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد وكيفية التغلب عليها، وتجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية والنتائج المحققة، وآليات الحصر للموارد الذاتية في ضوء تجربة البرنامج، تحليل أعمال الحصر للموارد الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وكيفية إعداد خطة عمل لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدة المحلية في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتعرف على قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وانتظار المركبات 150 لسنة2020 وآلية تطبيقه.

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبي الـ 23 يتضمن أيضًا تنفيذ دورة «الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC» بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد منها 28 من خريجي دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، لافتًا إلى أن الدورة تركز علي المقصود بمصطلح «GRC»، وما المقصود بالحوكمة والمخاطر والالتزام «GRC»، وما أهمية نموذج GRC، والتعريف بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وهو التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، وتتضمن أيضًا التعريف بالحوكمة ونطاق العمل، والإطار العام لها وأهدافها ومبادئ الحوكمة للمؤسسات الحكومية، والآليات العامة لتطبيق الحوكمة.