«التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» استجابت لشكاوى سكان 4 محافظات

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، موضحا أنّ مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، استجابت لشكاوى بعض المواطنين بشأن تراكم القمامة في محافظات الإسكندرية والغربية وسوهاج والجيزة.

وأكد تقرير «صوتك مسموع»، انّه جرى إزالة تراكمات القمامة في شارع المروة بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي في الإسكندرية، ورفع قمامة بمنطقة سنترال محلة مرحوم بمدينة طنطا في الغربية، ورفع قمامة بشاطئ النيل في قرية أولاد يحيى بحري نجع الشيخ جامع شارع المجلس في سوهاج، ورفع مخلفات في مدخل خفرع بحدائق الأهرام.

إزالة أسباب الشكوى

وأفادت مبادرة التنمية المحلية «صوتك مسموع»، بأنّها تلقت شكاوى عبر وسائل التواصل مع المبادرة في محافظات الإسكندرية والغربية وسوهاج والجيزة، وعلى الفور بدأ شن حملات لإزالة المخلفات وتراكمات القمامة، وإزالة أسباب الشكوى.

وتعمل مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع» على عدد من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، وتستقبل المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على «فيس بوك»، تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.