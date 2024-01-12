إنجازات التنمية المحلية خلال أسبوع.. زيادة في الموارد وتحول رقمي

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 حتى 12 يناير الجاري 2024، حيث يستعرض التقرير أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

أوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ22 في خطة تدريب سقارة، شهد انطلاق 5 دورات تدريبية استفاد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات، ومنها دورة «تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير»، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة، ودورة «تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية».

كما قام وزير التنمية المحلية والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة لمحافظة البحيرة، والتي تم فيها تفقد عددا من المشروعات التجارية واللوجستية وافتتاح المرحلة الأولى من مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور.

شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.

تطوير الإدارة المحلية في مصر

وقع وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين، وقدم اللواء هشام آمنة، الشكر لوزيرة التخطيط و المحافظين ومسئولي الوزارتين للجهود التي أثمرت عنها التوقيع المشترك لبرامج التنمية المحلية المطورة والتي تعد أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية في مصر، لافتاً إلى أن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولي الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية، في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

11 محورا مروريا جديدا

وحضر وزير التنمية المحلية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وخلال الاجتماع، أشار اللواء أحمد راشد إلى أن هناك 11 محوراً مروريا جديداً تم وجار تنفيذها حالياً بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناق التي كانت من الممكن أن تحدث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في هذه المحاور.

مشروعات الخطة الاستثمارية بالفيوم

استقبل وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 /2024، وآخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، ومدى الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

كما التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية والتدريب، وقام رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال اللقاء بتسليم وزير التنمية المحلية شهادة الأيزو العالمية لمركز سقارة للتدريب للعام الثاني على التوالي.