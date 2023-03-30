بعد الإعلان عن استعداد التعاون مع روسيا.. اعرف قدرات الجيش الصيني

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم، أن الجيش الصيني لديه استعداد للعمل مع الجيش الروسي من أجل تعزيز التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ولكن ما هي قدرات الجيش الصيني؟.

تصريحات مهمة من قبل الجيش الصيني

كانت تصريحات متحدث وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي اليوم بحسب شبكة «سي جي تي إن» توضح أن هناك تعاونا كبيرا بين الجيش الصيني والروسي بشكل كبيرا جدا في السنوات الأخيرة، مع التأكيد أن هذا التحالف لا يشبه التحالف العسكري والسياسي خلال الحرب الباردة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي نهاية القرن الماضي، موضحا أن جيش البلدين سيعملان بشكل مشترك من أجل تنفيذ مبادرة الأمن العالملي التي قدمتها بكين مؤخرا.

قدرات الجيش الصيني القوية

لنتعرف على قدرات الجيش الصيني الذي زادته ميزانيته الدفاعية بنسبة 7.2% في عام 2023 لاستمرار التحديث، كما تعمل بكين على إنفاق 224 مليار دولار على ميزانيتها الدفاعية، ويعد الجيش الصيني الأكبر من حيث عدد المجندين والثاني عالميا من حيث الإنفاق الدفاعي لأن هدف الجيش الصيني دفاعي بحت.

أسلحة قوية لدى الصين

وبحسب مركز الأبحاث البريطاني والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية لدى جيش التحرير الشعبي مليونين و35 ألف رجل وامرأة تتوزع كالتالي 965 ألفا من القوات البرية و395 ألفا من قوات الجوية، أما البحرية 260 ألف جندي ووحدة الصواريخ تصل إلى 120 ألف شخص، ولدى الصين 350 رأسا نووية، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ولديها 3 حاملات طائرات، تعمل اثنتان منها فقط حاليًا والثالثة في مرحلة اختبار في البحر.