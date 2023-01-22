حكم صيام أول ثلاث أيام من رجب.. مفتي الجمهورية السابق يوضح

حكم صيام أول ثلاث أيام من رجب، سؤال يطرحه البعض بالتزامن مع الإعلان عن موعد هلال شهر رجب اليوم، وقال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، إن الصيام في أي وقت هو فعل للخير، مؤكدا أنّ رجب شهر حرام، وحول صيام شهر رجب وحكم صيام أول ثلاث أيام من رجب.

وقال: « شهر رجب فرد لأنه ليس متتالي مع محرم وذي القعدة وذي الحجة، ويسمى بالأصم، وغيرها من الأسماء التي تدل على أنه وقت فضيل يتهيأ فيه الإنسان لرمضان، فمن تعود على صيامها لا حرج في ذلك، وهذا ليس بدعة».

حكم صيام أول ثلاث أيام من رجب

وأوضح أن النبي علمنا أن نكثر من العبادة ما دامت على هيئتها الشرعية، مؤكداً أنه لا بأس في هذا الصيام لكن دون أن نقول بأنها سنة لأنها ليست سنة عن النبي، موضحا أن فضل شهر رجب ثابت، بغض النظر عن درجة الأحاديث الواردة فى فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة.

صيام شهر رجب

وتابع: «لكون شهر رجب أحد الأشهر الحرم، التى عظمها الله تعالى وقال فيها: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ ، وعينها حديث "الصحيحين" فى حجة الوداع بأنها ثلاثة سرد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذى بين جمادى الآخرة وشعبان.

وأكد في حكم صيام أول ثلاث أيام من رجب: «الصوم في شهر رجب سواء في أوله أو في أي يوم فيه، جائز ولا حرج فيه لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، و لم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب»