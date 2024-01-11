بعد استطلاع الهلال.. «الإفتاء» توضح حكم صيام أول أيام شهر رجب (فيديو)

يستعد عدد كبير من المسلمين لصيام أول أيام شهر رجب لعام 1445، إذ يبدأ الشهر بعد غد السبت، وذلك عقب إعلان دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حكم صيام أول أيام رجب

وحول حكم صيام أول أيام شهر رجب، فقد قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن صيام أيام من شهر رجب هو أمر مستحب وسنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لكون شهر رجب من الأشهر الحرم، وقال في حديثه لـ«الوطن»: «لم يرد في ذلك نص بعينه وصومه مستحب لا لكونه أول يوم فيه بل لأن رجب أحد الأشهر الحرم».

الأيام التي يستحب صيامها

وتابع «عضو الفتوى»: «وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صم من الحرم واترك»، لافتًا إلى أنّ ذلك يعني أنه يستحب الإكثار من الصوم في أشهر الله الحرم ولم يخص صيام يوم بعينه غير الاثنين والخميس وصوم الثلاثة الأيام البيض

ووفق دار الإفتاء المصرية فإنه مما ورد في فضل صيام شيء منه: ما رواه الإمام أبو داود عن مجيبة الباهليَّة، عن أبيها، أو عمها، أنَّه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ انطلق، فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: «وَمَنْ أَنْتَ؟» قال: أنا الباهلي، الذي جئتك عام الأول، قال: «فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟»، قال: ما أكلت طعامًا إلا بليل منذ فارقتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟»، ثم قال: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، قال: زدني؛ فإن بي قوة، قال: «صُمْ يَوْمَيْنِ»، قال: زدني، قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، قال: زدني، قال: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ»، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها، ثم أرسلها.