إسرائيل تطلق قذائف على جنوب لبنان.. وتبادل لإطلاق النار في الضفة الغربية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عدة قذائف على أطراف حولا، تلة الرويسة، والبياض جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم، في إطلاق نار بـ«مستوطنة أدورا»، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تبادلا لإطلاق نار حدث داخل المستوطنة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وفي وقت سابق، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا بشأن تسلل مسلحين إلى المستوطنة، فيما أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إلى أن عملية إطلاق النار تم تنفيذها من خلف السياج ولم يحدث أي تسلل للمستوطنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن بعد حوالي 100 يوم على الإخفاق والخراب في قطاع غزة بات الوضع مفهوما جيدا لدى قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، متسائلة في مقال للكاتب ناحوم برنياع، تحت عنوان:«التعايش مع الخسارة»، كيف يرقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ووزراؤه الفجوة بين التوقعات غير المسؤولة التي خلقوها والقرارات القاسية التي يقفون أمامها.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح المحلل العسكري الإسرائيلي، ليوآف ليمور، في صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن «تل أبيب» تعثرت في قطاع غزة، وتجد صعوبة في الوفاء بوعود القضاء على الفصائل الفلسطينية، وإعادة المحتجزين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

صحيفة إسرائيلية: سلطات الاحتلال بدأت بتقبل النتائج المحدودة لـ«السيوف الحديدية»

وفي مقاله،أشار برنياع، إلى مخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أشهر يتضمن تحرير كافة المحتجزين الأحياء والأموات على مراحل، موضحا أن المخطط يدل على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بتقبل النتائج المحدودة لعملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، أن في أسوأ الأحول لن تكون تسوية، وسيعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة دون خطة أمام قرابة مليوني نازح. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم شكره للمستشار الألماني أولاف شولتس، على دعم برلين لتل أبيب في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم حكومة الاحتلال أوفير جندلمان

السبب الحقيقي لكارثة غزة هو الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في بيان، إن السبب الحقيقي للكارثة في قطاع غزة، هو الاحتلال الإسرائيلي، والعقلية الإسرائيلية التوسعية، وأفعالها التي تتجاهل تماماً حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.