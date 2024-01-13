ظهور مناطيد صينية فوق مضيق تايوان.. وأمريكا تحذر

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت اجتياز منطادين صينيين لمضيق تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية، كما طلبت الولايات المتحدة من الصين الحفاظ على السلام في الجزيرة التي تشهد انتخابات رئاسية حاسمة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

مناطيد فوق جزيرة تايوان

وأفادت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، بأن أحد المناطيد فوق جزيرة تايوان، تم الإبلاغ عنها من الوزارة، وهذه هي أحدث حالة في سلسلة من مشاهدات البالونات، ويتزامن تحليق المناطيد مع افتتاح صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية حاسمة في الجزيرة، التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أهمية الحفاظ على استقرار وأمن تايوان. ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر بعد الاجتماع بين بلينكن وليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على ضرورة الحفاظ على سلامة واستقرار تايوان وبحر الصين الجنوبي.

سلطات تايبيه تنتقد الصين

في الأسابيع الأخيرة، شهد مضيق تايوان عبور مناطيد صينية عبر الخط الأوسط الحساس، وقد انتقدت سلطات تايبيه هذا العمل، بوصفه تدخلاً في الانتخابات المهمة.