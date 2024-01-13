تطورات أزمة أوكرانيا.. ضربات روسية ومحاولة لاستعادة الأموال المجمدة

تطوارت متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية المندلعة منذ 24 فبراير 2022، سواء كانت عسكرية أو سياسية واقتصادية، ونرصد في التقرير التالي، أهم الأحداث التي وقعت في الساحة خلال الساعات القليلة الماضية.

وجهت القوات الروسية، 23 ضربة جماعية لمرافق المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع للجيش خلال الفرتة الممتدة من 6 إلى 12 يناير الجاري، ما أسفر عن خسائر 4 آلاف و720 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

الدفاع الروسية: تنفيذ الضربات بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى

في بيان، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى تنفيذ الضربات، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، بينها صواريخ كينجال» فرط صوتية، والمسيرات.

تدمير 35 صاروخا من طراز «هيمارس» الأمريكي

وأسقطت القوات الروسية، مقاتلتين من طرازي «سو 27 و25» ومروحية «مي 8» و161 مسيرة أوكرانية، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يناير الجاري، وأشارت الدفاع الروسية، إلى تدمير 35 صاروخًا من طراز «هيمارس» الأمريكي و«أورجان» و6 صواريخ مضادة للسفن من طراز «نبتون» وصاروخين موجهين من طراز«مالد»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022، دمرت القوات الروسية، 567 طائرة، 265 مروحية و 10 آلاف و620 مسيرة، و447 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و14 ألف و578 دبابة ومدرعة أخرى، وألف و202 من راجمات الصواريخ، و7 آلاف و694 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و17 ألف و345 مركبة عسكرية خاصة.

واستسلم 48 عسكرياً أوكرانياً بينهم 35 على محور كوبيانسك في الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت أكثر من 585 عسكريا على محور كوبيانسك،

جنرال متقاعد: «موسكو» قادرة على إطلاق من 400 إلى 500 صاروخ في وقت واحد

وكان الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرجي كريفونوس، قال في وقت سابق، في مقابلة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إن بلاده ستواجه هجمات صاروخية قوية من روسيا، مشيرا إلى أن «موسكو» قادرة على إطلاق من 400 إلى 500 صاروخ في وقت واحد إذا لزم الأمر، فيما أوضح المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن «الخناجر الروسية» أو «صواريخ كينجال» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت اخترقت الدفاع الجوي الغربي في أوكرانيا، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت العسكرية والاستراتيجية.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة «قوات الجنوب»، بشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية، بواسطة مدافع هاوتزر من طراز «مستا بي» على محور دونيتسك، مشيرة إلى تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيا.

سياسيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده وبريطانيا وقعتا اتفاقا أمنيا غير مسبوق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وأشاد الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، ا بالاتفاق الأمني، ووصفه بغير المسبوق ولحظة فاصلة في التاريخ الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال سوناك، إن «لندن» ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، معلنا خلال زيارته للعاصمة«كييف»، عن حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني

توقيع اتفاق أمني بين بريطانيا وأوكرانيا لتوريد معدات عسكرية

وفي العاصمة الروسية، حذر نائب رئيس مجلس الأمن، ديمتري ميدفيديف، رداً على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى«كييف»، من أن «موسكو» ستعتبر أي تحرك من بريطانيا لنشر فرقة عسكرية في أوكرانيا بمثابة إعلان حرب على روسيا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى توقيع اتفاق أمني مع أوكرانيا لتوريد معدات عسكرية من بينها صواريخ بعيدة المدى

وفي إطار العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أسفرت عن تجمد احتياطيات للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 300 مليار يورو، بينها نحو 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن السلطات الروسية تستع لخوض معارك قانونية لإحباط خطط «واشنطن» و«بروكسل» لمصادرة أصولها المجمدة لدى الغرب لصالح «كييف».

وقالت المصادر، إن بنك روسيا «المركزي»، اقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركات محاماة دولية لتمثيل مصالح «موسكو» في حالة حدوث مواجهة قضائية.