نائبة تقدم طلبا بالبرلمان بشأن الخدمات المقدمة لرعاية المسنين

تقدمت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن الخدمات المقدمة لرعاية المسنين.

إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

وقالت عضو مجلس النواب: «إن فئة كبار السن تمثل شريحة كبيرة من الشعب المصري، حيث يصل عدد المسنين في مصر - 60 سنة فأكثر - نحو 9 ملايين مسن بنسبة 8.6٪ من إجمالي السكان عام 2023، وذلك وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023، في آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وأضافت النائبة، أن تلك الفئة تحتاج إلى خدمات ورعاية خاصة، مختلفة عن باقي فئات المجتمع، حيث تحتاج إلى خدمات اجتماعية ونفسية وصحية، من نوع خاص، بحيث يكونون أكثر عرضة للأمراض، كما أن من بينهم من يكون وحيدا بعد ابتعاد ذويه عنه، ومنهم من يعاني من أمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر ومنهم من يتعرض للعنف، ما يتطلب تقديم خدمات رعاية اجتماعية ونفسية لهم بشكل خاص».

خدمات المسنين

وتابعت عضو مجلس النواب: «أن أصحاب تلك الفئة يحتاجون خدمات رعاية صحية خاصة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم في ظل عدم اكتمال منظومة التأمين الصحى في كل المحافظات، حتى الآن»، مؤكدة أن تلك الفئة تستحق كل الدعم والمساعدة والاهتمام، لذلك طلبت من الحكومة توضيح سياستها تجاه خدمات رعاية المسنين.