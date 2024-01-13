«الشباب» تخصص رحلة لذوي الهمم ضمن «اعرف بلدك» في أسوان والأقصر

قال ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، إن الدولة وخاصة وزارة الشباب تولي ذوي القدرات الخاصة اهتماما كبيرا، لذا خصصت رحلة لهم ضمن مبادرة «اعرف بلدك».

راحة كبيرة في فاعليات وأنشطة مختلفة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن ذوي الإعاقة على مدار الأسبوع زاروا عددا من المناطق الأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان، مشددا على إصرار الشباب على العودة لزيارة أسوان والأقصر مرة أخرى.

إتاحة الكراسي المتحركة في كل الأماكن

وأشار إلى أنه تسهيلا على الشباب من ذوي الهمم تمت إتاحة الكراسي المتحركة في كل الأماكن حتى دورات المياه، وفي مراكز الشباب التي تستضيف الأفواج، إذ جرى تجهزتها لتكون ملائمة لذوي الهمم وأنشطتها.