«القومي لذوي الإعاقة» يكرم أصحاب المواهب المختلفة من ذوي الهمم

كرم المجلس القومي لذوي الإعاقة أوائل الجمهورية للثانوية العامة 2022، وأصحاب المواهب من ذوي الإعاقة، والتي تنوعت بين للمكفوفين وطلاب الدمج، والحركية، وضعاف السمع، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكرم المجلس برئاسة إيمان كريم، أيضا كلا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمشرف العام على المجلس، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشارك في تكريم الطلاب الأوائل من ذوي الإعاقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

رعاية الموهوبين

وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة تعمل على التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في العديد من المجالات المختلفة، موضحة أن الوزارة تعمل على رعاية الموهوبين وتنمية موهبتهم، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ العمل على إطلاق الكتاب المسموع ضمن هيئة الكتاب بهدف اتاحة ثقافية واسعة، وسيبدأ العمل على إطلاق هذا الكتاب مباشرة بعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكدت أن الوزارة حريصة على تقديم العديد من الفاعليات والانشطة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعمهم ودمجهم بالإضافة إلى تثقيفهم، وأشارت إلى عمل الوزارة على إطلاق كتب بطريقة برايل.