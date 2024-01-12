كنيسة الأنبا أنطونيوس تحتفل بعيد الميلاد مع ذوي الهمم في السويس

أقامت كنيسة الأنبا أنطونيوس بمحافظة السويس، حفل لخاص لذوي الهمم في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد، بحضور مجموعة كبيرة من الراعين لذوي القدرات الخاصة، التابعين لمؤسسة حياة لرعاية ذوي القدرات والمسنين، بقاعة كنيسة الأنبا أنطونيوس، بحضور الأب إبراهام وتواجد عدد الجمعيات الأهلية

حضور وكيل التضامن ورؤساء جمعيات ذوي الهمم في السويس

فيما حضر الاحتفالية الخاص لذوي الهمم بعيد الميلاد بكنسية الأنبا أنطونيوس، أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، وأحمد الوحش رئيس جمعية الإرادة بالسويس، لذوي الهمم ومحمد أبوستة رئيس جمعية رعاية المعاقين، حيث أكد الجميع فرحتهم بمشاركة ذوي الهمم بالاحتفالية في أعياد الميلاد.