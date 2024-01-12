على مقعد متحرك.. أحد ذوي الهمم يشارك في ماراثون مصر الدولي بالأقصر

شهد ماراثون مصر الدولي، في دورته 31 بالأقصر، لفتة رائعة؛ إذ شارك صديقان، أحدهما من ذوي الهمم، يجلس على مقعد، يدفعه الآخر، في سباقات الماراثون، الذي انطلق صباح اليوم الجمعة، من أمام ساحة معبد حتشبسوت غرب المحافظة.

انطلاق الدورة 31 من سباقات ماراثون مصر الدولي

وعبر الصديقان عن فرحتهما بالمشاركة في الماراثون، مؤكدين أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وقررا المشاركة في الماراثون لأول مرة، في إطار زيارتهما لمحافظة الأقصر، لقضاء إجازة نصف العام.

وكانت فعاليات الدورة 31 لماراثون مصر الدولي، انطلقت اليوم من أمام معبد حتشبسوت، بمشاركة 49 دولة حول العالم، وبدأت فعاليات الماراثون في تمام السابعة صباحا.

وجاء خط سير الماراثون، بدءا من أمام معبد حتشبسوت، مرورا بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، ثم إلى الشمال مرورا بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.