تعرف على 3 طرق سحرية لإزالة الحبر من الملابس.. «السر في المانكير»

لا شك أن وقوع الحبر على الملابس، يعد مصدر إزعاج كبيرًا، خاصة أنه من أصعب الأشياء التي يمكن إزالتها بسهولة، دون أن تترك أثرًا مزعجًا، وفي حالة التعامل معها بشكل غير صحيح قد تسبب تلفًا دائمًا للنسيج.. فما الطرق الصحيحة لإزالة الحبر من الملابس؟

5 طرق سحرية لإزالة الحبر من الملابس

هناك العديد من الطرق السحرية والمبتكرة من أجل إزالة الحبر من الملابس، لعل أبرزها باستخدام مزيل طلاء الأظافر، والذي يعد طريقة شائعة باعتبارها فعالة بشكل كبير، خاصة مع قدرتها على إزالة أنواع مختلفة من الحبر، وخطواته كالتالي:

ضع قطعة قماش قطنية نظيفة على البقعة.

بعدها يمكن تطبيق القليل من مزيل طلاء الأظافر على القماش.

فرك البقعة برفق شديد حتى لا تتسبب في تلف للأنسجة.

تمرير مياة باردة على البقعة.

تكرار تلك الخطوات 2-4 إذا لزم الأمر.

ليس فقط مزيل طلاء الأظافر، لكن هناك حل سحري آخر ومتواجد في جميع البيوت، خاصة بعد عودة فيروس كورونا للانتشار مجددًا، وهو الكحول، ويمكن استخدامه أيضًا بطرق محددة، ويمكن تطبيقه بنفس الخطوات المذكورة سلفًا حال استخدام مزيل طلاء الأظافر.

ويتوفر أيضًا منتج خاص من أجل إزالة الحبر من المنازل، هو منتج خاص تم تصميمه خصيصًا لإزالة الحبر من الملابس، لكن يجب مع تطبيق أي من الخطوات المذكورة، سرعة التحرك من أجل إزالة الحبر من الملابس، فكلما طالت مدة بقائها، زادت صعوبة إزالتها.

ومنح موقع «goodhousekeeping»، تعليمات ونصائح يجب الالتزام بها أثناء القيام بعملية إزالة الحبر من الملابس، لعل أبرزها تقسيم بقعة الحبر إلى أقسام صغير إذا كانت كبيرة على الملابس، ما قد يسهل تلك إزالتها، أما إذا كانت دائمة، فقد يحتاج ذلك إلى تجربة عدة طرق مختلفة لإزالة البقعة، ويمكن تطبيق جميع الطرق المذكورة.

إذا كنت غير متمكن من كيفية إزالة بقعة الحبر، فتحقق من ملصق العناية بالملابس، قد تقدم الشركة المصنعة توصيات محددة لإزالة الحبر من نوع معين من النسيج.