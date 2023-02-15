دراسة حكومية: 332,5 ألف جنيه أرباح سنوية من تصنيع الكحول من المولاس

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع إنتاج الكحول من «المولاس»، إلى 222,4 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح 332,5 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع تصنيع الكحول من المولاس: 2,71 مليون جنيه سنويا

وأضافت الدراسة الحكومية أنَّ إيرادات مشروع تصنيع الكحول من المولاس وبيعه تصل إلى 1,9 مليون جنيه تقديريا بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 2,71 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

المشروع يساهم في تشغيل 11 عامل

وتابع الجهاز في دراسته، أنَّ مشروع إنتاج الكحول من المولاس متعدد المزايا، حيث يساهم في تشغيل 11 عاملا ودورة الإنتاج الواحدة لا تستغرق أكثر من شهرين، ما يجعله مشروع مضمون الربح قياسا بتكاليفه المنخفضة لتوافر عناصر الإنتاج بالبيئة المحيطة.

وأكدت إمكانية استرداد صاحب النشاط تكاليف المشروع ليغطي حجم الإيرادات المرتفع النفقات الرأسمالية خلال أقل من عامين ونصف تقريبا، نظرا لارتفاع العائد الذي يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف النفقات.

بأبسط الخامات والمعدات.. مشروع تصنيع الكحول المربح

وذكرت الدراسة، أن الخامات المطلوبة لتصنيع «الكحول» «مولاس، وفوسفات، ومستخلص خميرة، وحمض كبريتيك، وحاويات بلاستيك»، بجانب معدات بسيطة مثل مخمر معملي وغلاية ومضخة لتغذية خط الإنتاج وجهازي تقطير وترشيح وتانك للتخزين والخلط.

كما أوضح الجهاز، أنَّ المنتج يساهم في سد احتياجات السوق المحلية مع إمكانية التصدير، والمنتج عبارة عن كحول صناعي بتركيز 95% ويدخل في الصناعات الكيماوية والدوائية، كما يستخدم كوقود أيضا منخفض التكلفة ويناسب كافة فئات الدخل.