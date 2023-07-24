استقالة وزيرة العدل النيوزيلندية على خلفية القيادة تحت تأثير الكحول

استقالت وزيرة العدل النيوزيلندية كيري آلان، بعد قيادتها تحت تأثير الكحول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام نيوزيلندية.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، إن آلان تعرضت لحادث في ولنجتون، وتم احتجازها في مركز الشرطة، ثم أطلق سراحها بعد 4 ساعات، مشيرا إلى توجيه تهمة القيادة في «حالة سكر» ومقاومة الاعتقال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وخسرت حكومة «حزب العمال» التي يتزعمه هيبكنز وزيرا آخر، بعد اعتقال كيري آلان، وانخفض عدد وزاراء الحكومة إلى 18 وزيرا فقط بعد 3 أشهر من الانتخابات.

رئيس الوزراء النيوزيلندي: لن تكون هناك انتخابات مبكرة

وأوضح هيبكنز، إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة وأنه سيعيد توزيع حقيبة وزارة العدل بين الوزراء الحاليين.

وفي يونيو الماضي، استقال وزير النقل والهجرة النيوزيلندي مايكل وود بعد فشله في الكشف عن تضارب محتمل في المصالح بشأن أسهمه،وفي مايو الماضي، أُقيل وزير الجمارك مكا ويتيري، كما أُقيل وزير الداخلية ستيوارت ناش في مارس الماضي بعد أن تبين أنه نقل معلومات سرية إلى المدنيين.