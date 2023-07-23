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«الهلال الأحمر»: 7 عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد بينها تناول الكحول

كتب:

منة عبده
09:03 م | الأحد 23 يوليو 2023
جمعية «الهلال الأحمر المصري».. أرشيفية

جمعية «الهلال الأحمر المصري».. أرشيفية

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، العوامل التي قد تزيد من الإصابة بأمراض الكبد، كي يتم تجنبها حفاظا على صحة وسلامة الكبد، وذلك في إطار الدور الخدمي والتوعوي الذي تقوم به الجمعية، من خلال المنشورات التي يحرص على نشرها بشكل يومي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». 

أهم العوامل التي قد تزيد من الإصابة بأمراض الكبد

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري، في منشور عبر الصفحة الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه من أهم العوامل التي قد تزيد من الإصابة بأمراض الكبد، كالتالي: 

- تناول الكحول.

- الإصابة بالسمنة.

- داء السكري من النوع الثاني.

- الوشوم أو ثقوب الجلد.

- التعرض لدماء أشخاص آخرين وسوائل جسدهم.

- الجماع غير الآمن.

- وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد. 

أعراض ومؤشرات تنذر بالإصابة بأمراض الكبد

وأضافت جمعية الهلال الأحمر المصري، أن هناك أيضا أعراض ومؤشرات تنذر بالإصابة بأمراض الكبد، والتي تضم: 

- إصفرار الجلد والعينين.

- ألم وتورم في البطن.

- البول الداكن.

- البراز شاحب اللون.

- الإرهاق المزمن الشديد.

- الغثيان أو القىء.

- فقدان الشهية. 

كيفية انتقال عدوى الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي

كما تطرقت جمعية الهلال الأحمر المصري، للحديث عن كيفية انتقال عدوى الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي، والتى تتمثل في: 

- إعادة استخدام الإبر الملوثة.

- الأدوات الحادة في سياقات الرعاية الصحية.

- الأدوات الحادة في السياقات المجتمعية لدى الأشخاص الذين يتعاطون المواد المخدرة بالحقن. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.