«التعليم» تتيح التسجيل على منصة الطلبة المصريين في الخارج مجددا

أعلنت الإدارة العامة المعنية بامتحانات الطلبة المصريين في الخارج إتاحة التسجيل على منصة «أبناؤنا في الخارج» مرة أخرى، بعد الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك للفئات الآتية:

إعادة فتح التسجيل لأبناؤنا في الخارج

- الطالب الذي أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر، ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثاني ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه.

- الطالب الذي حالت ظروفه دون التقدم لأداء الفصل الدراسي الأول، ويرغب في التقدم للامتحان، على أن يجرى أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني، فيما عدا طالب مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني KG، فإنه يلزم أن يكون حاصل على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، على أن يجرى أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب في الخارج، وتيسيرا على الطلاب الراغبين في أداء الفصل الدراسي الثاني، وفق نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج.