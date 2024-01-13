أستاذ باطنة: التدخين والتغذية غير الصحية من مسببات ضعف جهاز المناعة

كشف الدكتور محمد الشايب أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، عن مسببات ضعف جهاز المناعة، موضحا أنها تنتج من التدخين وقلة ممارسة الرياضة والتغذية غير الصحية، بالإضافة إلى أي مريض يحصل على علاج كيماوي أو كورتيزون.

مسببات ضعف جهاز المناعة كثيرة

وأضاف أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إن ضعف المناعة قد يحدث في أي وقت، وليس فقط في فترة ما بعد الولادة.

وأوضح أن العامل الوراثي يشكل نسبة بسيطة جدًا من مسببات ضعف جهاز المناعي،ومعظم الأسباب الأخرى تتمثل في العوامل البيئية والأسلوب الحياتي.