كيف يمكن الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى في الشتاء؟

مع بداية فصل الشتاء تزداد الإصابة بنزلات البرد والفيروسات التنفسية والإنفلونزا الموسمية التي يصاب بها الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب الجهاز المناعي الضغيف نظرا لانخفاض درجات الحرارة، ونتيجة لذلك قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة للحفاظ على الجهاز المناعي وتجنب العدوى.

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يجب على المواطنين للحفاظ على الجهاز المناعي تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى وأيضا تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضغف الخلايا المناعية.

نصائح لتجنب العدوى الفيروسية

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان هى الإكثار من تناول الخضروات والفواكة خاصة الغنية بفيتامين «ج - سي» وأيضا ممارسة الرياضة بانتظام وكذلك الحصول على وقت كافى من النوم والراحة.

لم تقتصر النصائح التي قدمتها وزارة الصحة لتجنب العدوى عند هذا الحد، ولكن نصحت بضرورة تجنب التوتر والقلق النفسي وأيضا الحفاظ على النظافة الشخصية والالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

طرق الوقاية من نزلات البرد الشديدة

وقدمت وزارة الصحة والسكان أيضا نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة ومنها الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى يحافظ الشخص على حرارة الجسم وأيضا يفضل تناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة مع تناول المشروبات الساخنة، وحذرت من عدم خروج كبار السن والأطفال في الأيام شديدة البرودة إلا للضرورة.