بينها بلد عربي.. ما الدول التي دعمت الضربات الأمريكية على اليمن؟

أعلنت بعض الدول دعم الضربات الأمريكية والبريطانية «التحالف الدولي» التي شنتها على اليمن، ردًا على استهداف الحوثيين للسفن التي لها علاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

والدول العشر التي دعمت الهجات ضد جماعة الحوثي في اليمن من بينهم دولة عربية، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

بيان مشترك

وأصدرت الـ10 دول، بيانًا مشتركًا، أكدت خلاله أن الضربات ضد أهداف الحوثي في اليمن هدفها تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة، في ممر مائي مهم عالميًا، بحسب «CNN».

وتابعت الـ10 دول بيانها: «هدفنا يظل قائمًا وهو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولن نتردد في الدفاع عن الأرواح».

ألمانيا: الضربات كان هدفها منع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا، ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، كان هدفها منع الهجمات في البحر الأحمر، التي بدأت منذ فترة طويلة.

هولندا: ندعم العملية العسكرية ضد الحوثيين

بينما قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عبر منصة «إكس»، إن بلاده تدعم العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الخطوة التي قامت بها واشنطن ولندن، قائمة على أساس حق الدفاع عن النفس، كما تهدف إلى حماية المرور البحر عبر البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تركز على خفض التصعيد.

سلاح الجو الأمريكي يضرب أهداف عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن

وكان سلاح الجو الأميركي عاد مجددًا اليوم السبت لتنفيذ، ضربات جوية جديدة ضد مواقع للحوثيين في اليمن، واستهدفت الضرية الجديدة أجهزة رادار يستخدمها الحوثيون، بحسب «رويترز».

وأفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان صنعاء بعدة غارات.