طرق الوصول إلى سوق الجملة الجديد في برج العرب بالإسكندرية

اقترب موعد افتتاح سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب بغرب الإسكندرية، الذي سيكون بديلا عن سوق الجملة بالحضرة «الوكالة» وسوق العامرية للجملة، ويتساءل المواطنون والتجار عن كيفية الوصول والطرق المؤدية إلى سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، وهو ما تقدمه «الوطن» خلال السطور القادمة أسهل وأسرع الطرق للوصول إلى سوق الجملة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

طريق الكافوري

يقول السيد موسى رئيس حي العامرية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إلغاء سوق العامرية للجملة كان يقع في منطقة حيوية بوسط مدينة العامرية، وسيتم استغلال موقعه بعد نقل سوق الجملة إلى برج العرب الذي يُسهل الوصول إليه من العامرية، حيث يوجد أكثر من طريق منهم طريق الكافوري برج العرب وهو طريق تم تطويره حديثاً، ويصل حتى سوق الجملة ببرج العرب في زمن قياسي إلى جانب طريق الناصرية، وهو الطريق القديم ويصل إلى برج العرب وقرى بنجر السكر، كما يوجد قطار قادم من الإسكندرية يقف بمحطة العامرية ثم محطة برج العرب.

محور التعمير

يمكن للقادمين من الإسكندرية أو خارجها، هناك عدة طرق للوصول مباشرة إلى سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، حيث يصل محور المحمودية ومحور التعمير إلى سوق الجملة مباشرة، ويسلك القادمون من خارج الإسكندرية من اتجاه الطريق الزراعي أو أهالي الإسكندرية هذا الطريق الذي يبدأ دخوله من محرم بك في اتجاه واحد وصولاً إلى برج العرب، وكذلك القادمون من القاهرة من الطريق الصحراوي يمكن لهم الدخول قبل وصول بوابة الرسوم من الكيلو 74 مباشرة إلى برج العرب أو من خلال كوبري برج العرب على الطريق الصحراوي بعد بوابة الرسوم لينقلهم على طريق البرج مباشرة.