السلطات الجزائرية تواصل إلقاء القبض على المتسببين في حرائق غابات بجاية

واصلت السلطات الجزائرية، جهودها في الكشف عن المتسببين في حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وألقت عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد، القبض على شخصين اثنيين يشتبه بإضرامهما نار الحرائق في غابات بني مليكش بولاية بجاية شمال البلاد.

وكان حريق نشب بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات بولاية بجاية الواقعة شمال الجزائر، يوم الجمعة الماضي، فيما ألقت السلطات الأمنية، أمس الأول السبت، القبض على الشخص المتسبب في الحرائق مشيرة إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 56 عاما ويدعى «ت. ر»، من ولاية بجاية.

وقالت السلطات الأمنية الجزائرية، فيما يتعلق بالشخصين الاثنين المقبوض عليهما، إن «ف.س.و» و«ع.ر» يبلغان من العمر 44 و60 عاما على الوالي.

وأمس الأحد، أعلنت مصالح الحماية المدنية، إن 4 حرائق في ولاية بجاية كانت لا تزال عملية الاخماد فيها متواصلة، مشيرة إلى إخماد حريق واحد إخماداً نهائيا.

وعملت عناصر الحماية المدنية الجزائرية، على إخماد 3 حرائق في ولاية جيجل السلحلية شرق البلاد و3 حرائق في ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأحد، أخمدت عناصر الحماية المدني الجزائرية، حريق بغابة عين الزبدة بولاية البويرة الواقعة شمال البلاد، مشيرة في بيان، إلى احتراق حوالي 3 هكتار« 1 هكتار=2.381 فدّاناً» من الغابات و1 هكتار من البلوط الأخضر ومجموعة من إسطبلات الحيوانات، وفقا لما ذكره موقع «النهار اون لاين» الجزائري.