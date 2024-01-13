الصين ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة أي محاولات لتايوان للانفصال

أعلن الجيش الصيني رفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في تايوان، التي انطلقت اليوم السبت، مؤكدًا أنه مستعد لاتخاذ كل الإجراءات الللازمة لوقف أي محاولات تتعلق باستقلال تايوان، بحسب «رويترز».

وكثفت الصين من الانتشار العسكري حول تايوان، وقام بإرسال آليات عسكرية من طائرات وسفن إلى المناطق المحيطة بها، وذلك قبل أيام من بدء موعد الانتخابات في تايوان، واستمرت حتى الآن مع الانتخابات.

وحذرت الصين من استخدام القوة وسحق أي محاولات لاستقلال تايوان، فالدولة المجاورة للصين، تتمتع بُحكم ذاتي، لكنها غير معترف بها دوليًا، بينما الصين تطالب بها، باعتبارها جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، على حد زعم بكين.

الصين تندد بالمرشح الرئاسي الأبرز في تايوان

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات نددت الصين أكثر من مرة، بالمرشح الرئاسي الأبرز في تايوان، ووصفته بأنه مرشح خطير، بسبب دعمه لانفصال تايوان، ورفضت بكين الدعوات لإجراء أي محادثات معه.

واتهم الزعيم الصيني الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان بأنه يدفع الجزيرة إلى الحرب الخطيرة، وذلك عن طريق شراء أسلحة من واشنطن، بحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في تايوان

وفتحت مراكز الاقتراع في تايوان اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتجرى في وقت تزداد فيه الضغوط التي تمارسها بكين لمحاولة منع تايوان من الاستقلال وقبول السيادة الصينية، فيما تصف الصين الانتخابات في تايوان بأنها «خيار بين الحرب والسلم».