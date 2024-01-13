محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسعاتها بمدينة بورفؤاد، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة بالأصعدة كافة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

تكلفة المحطة 585 مليون جنيه

وأكد محافظ بورسعيد إنشاء وتطوير وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة، والتي بلغت تكلفتها 585 مليون جنيه وتقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي جنوب مدينة بورفؤاد، وتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وجهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

خطة زمنية محددة

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات على أعلى مستوى، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد، تماشياً مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في المجالات كافة.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت مؤخرا مشروعات تنموية عملاقة جعلتها في مصاف المدن في مصر والعالم.