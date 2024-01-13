خبير بيئة يحذر: تغيرات مناخية حادة ومختلفة في الفترة المقبلة

قال الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، إنَّ الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مناخية حادة ومختلفة، وبدأنا نلاحظها بشدة في الآونة الأخيرة على جميع دول العالم، مشيرا إلى ظاهرة «النينو» التي ظهرات في يونيو 2023، وهي عبارة عن خلل في المناخ على جميع الأصعدة عالميا سواء بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف أو الأمطار، وهي ظاهرة تحدث كل عامين إلى 7 أعوام.

ارتفاع درجات الحرارة بسطح المحيط الهادي

وأضاف «شعلة» في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه من المتوقع أن يعقب ظاهرة النينو ارتفاع درجات الحرارة بسطح المحيط الهادي، بمعدل نصف درجة مئوية، ويعقبها هبوط أمطار بغزارة، ما يجعل له تأثير سلبي على بعض المناطق، فيما يحدث جفاف في مناطق أخرى.

وتابع: «من المتوقع أيضا للمناخ الفترة المقبلة تزايد درجات الحرارة والصيف القادم سيكون شديد الحرارة على جميع الأصعدة، وشدة الحرارة ناجمة عن الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، وتباعا قد تؤدي الحرارة العالية إلى احتراق الغابات وخلل في التنوع البيولوجي والكثير من أساليب الحياة والمجتمعات».

واستطرد: «ستتعامل الدول على مستوى العالم مع التغيرات المناخية وفقا لاسترتيجيات، ومصر لها السبق والريادة في تفعيلها استراتيجية التغيرات المناخية 2030، كما كان لها السبق والريادة في مؤتمر التغير المناخي COP27، وأطلقت صندوق مواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وكذلك الإمارات الشقيقة فعلت في COP28 وأطلقت صندوق مواجهة الكوارث».