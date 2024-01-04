التغير المناخي يتحول إلى «وحش خطير».. كوارث تهدد العالم في 2024

زلازل وبراكين وفيضانات وحرائق، ربما تجتاح بعض دول العالم في عام 2024، لتكون السنة الأسوأ بسبب التغير المناخي، وفق دراسات أجريت في كثير من الدول، حيث أن هناك مخاوف كثيرة بشأن حالة الطقس عالميا، خاصة بعد أن ضربت ظاهرة «النينو» نصف الكرة الشمالي، وبعد أن حطمت الأمواج سطح سفينة قبالة القارة القطبية الجنوبية.

خلال الساعات الماضية، حطمت أمواج مرعبة سطح سفينة الرحلات البحرية الفاخرة Atlas World Voyager، أثناء سيرها قبالة القارة القطبية الجنوبية بعدما واجهت عاصفة شرسة بلغت سرعة الرياح فيها 115 ميلا في الساعة، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث كانت تعبر ممر دريك الذي يلتقي فيه المحيطان الأطلسي والهادئ بين أقصى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية.

توقعات طقس 2024 في العالم

كوارث كثيرة تهدد الأرض في 2024، بدأت بحدوث زلزال كبير في اليابان، أثر على حياة عشرات السكان المحليين، وفق قناة «العربية»، التي أكدت أن العلماء يتوقعون أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، بناء على دراسات كثيرة، آخرها دراسة خرجت من جامعة تكساس إيه آند إم، أجراها العالم أندرو ديسلر، الذي أكد أن عام 2024 سيكون الأكثر سخونة في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

تحذيرات مرعبة من طقس 2024 في العالم

توقعات مرعبة لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، إذ أكد حدوث كوارث طبيعية بسبب ارتفاع متوسط درجات حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة مئوية «2.7 درجة فهرنهايت» فوق مستويات ما قبل الصناعة في القرن التاسع عشر، مضيفا أن الكوكب اقترب أكثر من أي وقت مضى من تلك العتبة المخيفة في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى توقع حدوث ظواهر مناخية متطرفة جديدة.

كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، قال في تصريحات لصحيفة «ذا جارديان البريطانية»، «في الواقع، نحن حاليا في منطقة مجهولة، ولا نعرف ما سيحدث بعد ذلك»، محذرا من أن التغير المناخي ستحول لـ«وحش خطير سيلتهم العالم»، مشيرا إلى أن التحولات الكوكبية لن تؤدي فقط إلى خروج درجات الحرارة عن السيطرة، بل ستطلق أضرارا خطيرة ولا يمكن التراجع عنها على الإنسان والطبيعة.

انهيار الصفائح الجليدية الكبيرة

انهيار الصفائح الجليدية الكبيرة في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، هو أحد المخاطر الكبيرة المتوقعة، وفق «بونتيمبو»، فضلا عن موت الشعاب المرجانية في المياه الدافئة، والاضطراب في حركة تيارات المياه الرئيسية في شمال المحيط الأطلسي، إضافة إلى زيادة هطول الأمطار الغزيرة، بسبب انقلاب التغير المناخي.