المركز الثقافي الكوري يفتتح أول دورة لأكاديمية التايكوندو في مصر

افتتح المركز الثقافي الكوري في مصر أول دورة لأكاديمية التايكوندو لعام 2024، التي تضم 40 متدربًا للمستويين التمهيدي والمتوسط.

وذكر بيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية لدى القاهرة، اليوم السبت، أن المشاركين سيتعلمون على مدار 8 أسابيع، الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي، بالإضافة إلى عروض «البومزا»، تحت إشراف المدرب الكوري آن هيونج وون الموفد من الاتحاد العالمي للتايكوندو «كوكيون» إلى مصر.

700 شخص تقدموا للمشاركة في أكاديمية التايكوندو

وأشار البيان، إلى أن نحو 700 شخص قد تقدموا للمشاركة في أكاديمية التايكوندو، وتم اختيار 40 مشاركًا فقط في هذه الدورة، وتلبية للشغف المتزايد على المشاركة في دورات التايكوندو يخطط المركز الثقافي لتنظيم أربع دورات لأكاديمية التايكوندو على مدار العام.

تنظيم بطولة كأس السفير الكوري للتايكوندو

وقال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، إنه سيبذل المزيد من الجهود لتلبية الطلب الكبير على دورات التايكوندو في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها في مصر، معربًا عنه أمله في أن يحقق المنتخب المصري للتايكوندو المزيد من الإنجازات في أولمبياد باريس 2024.

وأشار مدير المركز الثقافي، إلى أن دورات التايكوندو تعد من الأنشطة الأساسية السنوية للمركز، ومن المقرر تنظيم بطولة كأس السفير الكوري للتايكوندو في وقت لاحق من العام الجاري.