«القومي للبحوث» يحدد أعراضا جديدة عن الإصابة بالأنيميا.. لا تقتصر على اصفرار الوجه

قالت الدكتورة سونيا أدولف حبيب، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكة بالمركز القومي للبحوث، إن أمراض الدم وأنواع الأنيميا التي تصيب الأطفال لا تقتصر تأثيرها على اصفرار الوجه والشحوب في الجلد، ولكن يمتد تأثيرها للإحساس بالصداع أو زيادة ضربات القلب، وغيرها من الأعراض الجانبية، وفقا لحالة كل مريض.

أمراض الأنيميا

وأوضحت أن هناك عوامل أخرى تتسبب في حدوث الأنيميا، تتمثل في وجود نزيف وفقدان الإنسان لكمية كبيرة من الدم، أو الإصابة بأمراض تكسير كرات الدم، مثل الأمراض الوراثية، أو حدوث عارض أو مرض مناعي يسبب التكسير، أو نقص غذائي أدى لنقص في مكونات الدم، مثل الحديد وبعض الفيتامينات والعناصر اللازم لتكوين الهيموجلوبين.

وأشارت أستاذ القومي للبحوث إلى أن الأنيميا تتمثل في أنيميا الفول أو البحر المتوسط أو المنغولية، موضحة أن حوالي 9% من المصريين مصابون بأنيميا البحر المتوسط، وهي من الأنواع المنتشرة في بحر الحوض المتوسط، لافتة إلى أن الطفل يتعرض لتكسير مزمن في كرات الدم فتجد أنه مصاب بأنيميا مزمنة، و له آثار في تعرض الطفل للإرهاق و الشحوب، مناشدة جميع أولياء الأمور الاهتمام بالغذاء الصحي للأطفال والأبناء والإكثار من ضرورة تناول الخضراوات و الفواكه المحفزة للمناعة.