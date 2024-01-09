«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل تسجيل دواء جديد لدعم المناعة: «مكون من طحالب بحرية»

كشف الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل نجاح المركز في تسجيل دواء جديد لدعم الجهاز المناعي، قائلا إن فريق في المركز بقيادة الدكتور فاروق كامل الباز، بتسجيل مكمل غذائية تركيبة صيدلانية مستخرجة من الطحالب، وهذه التركيبة كان يتم استيرادها بملايين الدولارات في إطار نهج المركز بالبحث عن بديل للمستورد.

وأضاف «درويش»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذا المستحضر هو مكمل غذائي يقوي جهاز المناعة ومضاد للأكسدة، وتم عمله بتكنولوجية مصرية 100% بدعم من أكاديمية البحث العلمي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن هذا المنتج هو الثالث الذي استطاع المركز في تسجيله، وكان أول منتج يتم استخراجه من الطحالب هو منتج كريم مضاد للتجاعيد أو للشيخوخة، حيث يتم استخراج المواد التركيبية من الطحالب في وسط مغلق، وتم تسجيلها وإنتاجها بواسطة شركة مصرية.

ولفت أن المركز يشجع الباحثين بمنحهم مكافآت مجزية لمن يتوصل لمنتج بديل عن المستورد لأن ذلك سيوفر ملايين الدولارات، وتنفيذها بتكنولوجيا مصرية سيكون بمثابة نجاح كبير للعلماء المصريين.