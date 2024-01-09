يساهم في علاج كورونا.. «القومي للبحوث» يكشف تفاصيل الدواء الجديد

كشف الدكتور فاروق الباز، الأستاذ بمركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الدواء الذي نجح المركز في الحصول على ترخيصه من هيئة سلامة الدواء، وهو Astaxanthin-NRC وهو مضاد للأكسدة ولا يحتوي على أي مواد لها تأثير دوائي معالج وهو إحدى المكملات الغذائية الجديدة التي تدعم صحة الجهاز المناعي، قائلا: «هو دواء مركب طبيعي ولا يحتوي على كيماويات ويساعد على رفع المناعة ومن ثم يسهم في علاج كورونا».

العقار ليس له أي أعراض جانبية خطرة

وقال الباز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المركز القومى للبحوث تقدّم لتسجيله منذ عامين واليوم وصلت الموافقة للمركز، موضحًا أنّ الدواء مقوي للمناعة ومضاد للالتهابات وتليف الكبد، وسيتم طرحه في هيئة كبسولات وتحتوي العلبة على 30 كبسولة، مشيرًا إلى أنّه يتم الحصول عليه مرتين في اليوم الواحد، لافتًا إلى أنّه تمّ استخلاصه من كائنات حية كالطحالب، وليس له أي أعراض جانبية خطرة وتم الحصول على موافقة وزارة الصحة لاستخدامه.

معهد البحوث الطبية

وأضاف الباز أنّ الدواء تمّ بالعمل من خلال فريق كامل من علماء المركز، وكذلك معهد البحوث الطبية، وكذلك معهد بحوث الصيدلة.