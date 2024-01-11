وزير العمل الفلسطيني: إسرائيل تحاول مسح قطاع غزة من الخريطة

قال الدكتور نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، إنّ القضية المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية، التي عانت من نظام الفصل العنصري ونظام الاستعمار، وتقدم هذه القضية ضد إسرائيل بحيث توجد معطيات على إبادة جماعية في فلسطين في هذا العدوان التي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف «أبو جيش»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ محكمة العدل الدولية هي الجسم الرئيسي والقضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليس عضوا في هذا الجسم، لكن تقديمها من دولة صديقة ودعمها من عدة دول صديقة وشقيقة ومن منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها هذا إنجاز، وتبرع وتعهد جزء كبير من المحامين الدوليين ومن النشطاء القانونيين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم كل الأدلة والبراهين على أنّ هناك إبادة جماعية حدثت في قطاع غزة من 7 أكتوبر وحتى الآن.

ولفت أن إسرائيل ليست المرة الأولى التي تحاول وتعمل إبادة جماعية، ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين، وسابقا كانت قد مسحت أكثر من 500 قرية فلسطينية في 1948 عن خارطة فلسطين.