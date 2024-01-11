«الصحة»: مصر تبذل جهودا حثيثة لدعم الأشقاء في قطاع غزة

شارك مسؤولو وزارة الصحة والسكان في مؤتمر النداء الإنساني لدعم قطاع غزة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، وممثلي الحركة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي العديد من المنظمات والجمعيات الدولية وممثلي السفارات والأمم المتحدة في مصر.

وفي بداية المؤتمر، وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وشهداء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات الإنسانية، والذين لقوا حتفهم منذ بداية الأحداث.

تقديم الموارد للشعب الفلسطيني

ووجّه مسؤولو وزارة الصحة والسكان، الشكر لجميع الشركاء سواء الفرق الطبية أو جمعيات ومنظمات المجتمع المدني إقليميا ودوليا، وشركاء التنمية من شركات القطاع الخاص، لتلبية نداء المساعدة وتقديم الموارد للشعب الفلسطيني، إضافة إلى سبل الدعم للمصابين والجرحي وتحديدا الأطفال، داعيا جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود لاستمرار وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى استعراض جهود الدولة المصرية، إضافة إلى التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لوصول المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجري من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع.

وأشار عبدالغفار، إلى عرض فيلم تسجيلي تضمن الجهود الطبية التي قدمتها مصر للأشقاء، ومنها استقبال المصابين والجرحي في المستشفيات المصرية، إضافة إلى الأطفال الخدج الذين تم نقلهم إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعرض الفيلم التسجيلي آراء الأشقاء في مستوي الخدمات المقدمة لهم.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر أولت أهمية بالغة للتكاتف والعمل المنسق لتخفيف معاناة الأشقاء، ويظل موقف مصر واحدا راسخا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في البقاء آمنين في أراضيهم، مشيرة إلى أنّ مصر وجّهت الجهود والموارد لتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات السكان في القطاع، معلنة الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف العصيبة والعمل بكامل القوة لاستمرار الجسر الإنساني من المساعدات الإنسانية والإغاثية لتصل إلى كل شخص داخل القطاع.

وأكد الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أهمية الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء في فلسطين، واستعرض بيانات إحصائية عن حجم المساعدات الطبية والموارد الغذائية التي تم استقبلها في المطارات والمواني البحرية والبرية المصرية، وتم التنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني لإرسالها لسكان القطاع.

ووجّه الدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا وحكومة، وجميع الأجهزة والجهات والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنّ المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري تلعب دورا مهما خلال تلك الأزمة، داعيا الجهات الدولية التي ترغب في إيصال المساعدات للتنسيق ووضع آلية عمل للوقوف على الاحتياجات المطلوبة والتي تتغير بتصاعد أعمال العنف، وتدمير المستشفيات ومحطات الوقود، والمباني السكنية، والبنية التحتية بشكل كامل.