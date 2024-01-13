ضبط 41 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات الرقابية والتموينية مستمرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، وتستهدف الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري.

حملات في مركز البداري

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التموين شنت حملة مكبرة بقرى مركز البداري، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بحوزته سيارة ربع نقل، بها 41 جوال دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية، قام بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء، وضبط 4 جوالات سماد زراعي مخصص للتوزيع على الحيازات الزراعية ومحظور بيعها في السوق السوداء، وضبط شخص لقيامه بتجميع 181 بطاقة تموينية ذكية بقصد الحصول على الدعم المخصص لها.

ضبط ماكينة صرف خارج مخبز

كما تم ضبط ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز خارج المخبز المخصص لها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، لهم وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها مديرية التموين لمكافحة الغش والتدليس.