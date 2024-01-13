بالأسبقية.. مواعيد حجز شقق «الإسكان المتميز» بمدينة أسيوط

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية في حجز شقق الإسكان المتميز بمنطقة الإسكان المستقبلي في مدينة أسيوط الجديدة، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عن طريق أولوية الحجز.

وانتهت يوم الخميس الماضي الموافق 11 يناير، فترة دفع جدية الحجز للوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، والتي بلغ عددها 80 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المستقبلي. حيث بلغت قيمة جدية حجز الوحدة السكنية 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 750 جنيهًا رسومًا لا ترد.

كيفية الحجز

- الدخول علي موقع حجز الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان، بالرقم القومي وكلمة السر، يوم 22 يناير في الوقت المحدد.

- الضغط على ارغب في التقديم ثم الضغط علي أيقونة احجز الآن.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها للاطلاع فقط.

- ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، واختيار المدينة والمنطقة والوحدة.

معلومات عن شقق الإسكان المتميز

يبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة 80 وحدة سكنية، ويتم حجزها عن طريق أولوية الحجز.

يشترط للحجز الوحدات المطروحة دفع 50 ألف جنيه كجدية حجز، بالإضافة إلى 750 جنيهًا رسومًا لا ترد.

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية المطروحة بالإسكان المتميز 63 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز للفائزين بالوحدات خلال الفترة من 28 يناير، وحتى 29 فبراير.

وقد أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية، لحاجزي الوحدات السكنية، سداد باقي الوحدات السكنية بنسبة 70%، خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وفقا للقواعد المعمول بها.